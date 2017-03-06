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Игорь Криушенко: «Я готов популяризировать футбол в стране, но здесь федерацией должна быть разработана какая-то тактика»
06.03.2017 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, готов ли он популяризировать футбол в стране.
– Главный тренер сборной это такая фигура, о которой ждут того, что он не только будет заниматься тренировочным процессом, но и будет популяризировать футбол в стране. Как вы на это смотрите и какие шаги в этом направлении будете делать?
– Я готов популяризировать футбол в стране. Но нужно смотреть на какие-то глобальные моменты. И здесь какая-то тактика должна быть разработана федерацией. Не так много в последнее время у нас вырастает футболистов хорошего уровня. Но и искусственно никто не будет подтягивать. Но я уже говорил, что можно вызвать на сборы, чтобы человек окунулся в атмосферу, – сказал Криушенко в эфире программы «Арена».
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Игорь Криушенко: «Я готов популяризировать футбол в стране, но здесь федерацией должна быть разработана какая-то тактика»
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, готов ли он популяризировать футбол в стране.
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