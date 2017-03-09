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Максим Витус: «Никогда не обижался на отсутствие вызовов в сборную Беларуси или, конкретно Александра Хацкевича»
09.03.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник брестского «Динамо» Максим Витус рассказал о желании выступать за национальную команду.
– Ты вернулся на родину. Сборную страны недавно возглавил белорусский специалист из внутреннего чемпионата. Может, у Максима Витуса сейчас, наконец, срастется с национальной командой?
– Я бы очень хотел. Это ведь мечта любого игрока — выступать за сборную. А то, что ее тренеры не жаловали меня вниманием... Никогда не обижался на отсутствие вызовов или, допустим, конкретно Александра Хацкевича. Это рабочие моменты. Никаким самопиаром не занимался, конфликтов не провоцировал. И уже оговаривал эти нюансы в прессе, не хочется повторяться.
Тренер отвечает за результат, у каждого свое видение игры и кадрового ресурса. Всем не угодишь. Мне этап с национальной сборной пока не покорился. Это огорчает, но шанс всегда есть. И абсолютно не важно, где ты играешь, дома или за рубежом. Главное — заинтересовать игрой тренера, – сказал Витус.
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Максим Витус: «Никогда не обижался на отсутствие вызовов в сборную Беларуси или, конкретно Александра Хацкевича»
Защитник брестского «Динамо» Максим Витус рассказал о желании выступать за национальную команду.
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