Защитник брестского «Динамо» Максим Витус рассказал о желании выступать за национальную команду.

– Ты вернулся на родину. Сборную страны недавно возглавил белорусский специалист из внутреннего чемпионата. Может, у Максима Витуса сейчас, наконец, срастется с национальной командой?

– Я бы очень хотел. Это ведь мечта любого игрока — выступать за сборную. А то, что ее тренеры не жаловали меня вниманием... Никогда не обижался на отсутствие вызовов или, допустим, конкретно Александра Хацкевича. Это рабочие моменты. Никаким самопиаром не занимался, конфликтов не провоцировал. И уже оговаривал эти нюансы в прессе, не хочется повторяться.

Тренер отвечает за результат, у каждого свое видение игры и кадрового ресурса. Всем не угодишь. Мне этап с национальной сборной пока не покорился. Это огорчает, но шанс всегда есть. И абсолютно не важно, где ты играешь, дома или за рубежом. Главное — заинтересовать игрой тренера, – сказал Витус.