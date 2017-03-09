|
Будакова нет в опубликованном АБФФ списке организаторов договорных матчей
10.03.2017 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-голкипер «Ислочи» Александр Будаков отсутствует в
Напомним, летом минувшего года Виталий Жуковский
Отметим, что пять остальных игроков, названных Жуковским, причастны к организации договорных матчей в той или иной степени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-голкипер «Ислочи» Александр Будаков отсутствует в опубликованном АБФФ списке организаторов договорных матчей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии