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Будакова нет в опубликованном АБФФ списке организаторов договорных матчей

10.03.2017 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-голкипер «Ислочи» Александр Будаков отсутствует в опубликованном АБФФ списке организаторов договорных матчей.

Напомним, летом минувшего года Виталий Жуковский обвинил голкипера в сдаче тайма в матче с брестским «Динамо» (2:3).

Отметим, что пять остальных игроков, названных Жуковским, причастны к организации договорных матчей в той или иной степени.

АБФФ опубликовала список организаторов договорных матчей

 
 
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Экс-голкипер «Ислочи» Александр Будаков отсутствует в опубликованном АБФФ списке организаторов договорных матчей.

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