Экс-голкипер «Ислочи» Александр Будаков отсутствует в опубликованном АБФФ списке организаторов договорных матчей.

Напомним, летом минувшего года Виталий Жуковский обвинил голкипера в сдаче тайма в матче с брестским «Динамо» (2:3).

Отметим, что пять остальных игроков, названных Жуковским, причастны к организации договорных матчей в той или иной степени.

АБФФ опубликовала список организаторов договорных матчей