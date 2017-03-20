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Tribuna Digital открывает вакансию редактора франкоязычных соцсетей
21.03.2017 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – это самая быстрорастущая спортивная digital-компания России. Месячная аудитория наших международных клубных мобильных приложений превышает миллион человек и постоянно растет, наших подписчиков в соцсетях – уже примерно столько же и скоро будет в разы больше.
В числе прочего, у нас есть клубные медиа на французском языке: для «Реала», «Барселоны» и «ПСЖ» на нем
Если вы знаете французский, любите европейский футбол и много времени проводите в фейсбуке – присоединяйтесь!
От вас:
– Высокий уровень владения французским языком: на нем понадобится писать недлинные, но выверенные тексты, в том числе для тех, для кого этот язык является родным.
Для вас:
– Новые интересные задачи международного масштаба.
Свое резюме и небольшое письмо о себе на русском языке присылайте на ik@tribuna.com с темой «Редактор франкоязычных соцсетей».
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Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – это самая быстрорастущая спортивная digital-компания России.
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