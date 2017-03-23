Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал, что тренироваться команда будет на травяном покрытии.

– Тренироваться планируем, как только это станет возможным, на естественном покрытии. У многих ребят проблемы с коленями, со спинами, работать однозначно будем на «земле».

Что до стадиона на Маяковского, то за все межсезонье там ни разу не потренировались. Хотели сыграть там субботний матч со «Слонимом», но не получается — для нас аренда слишком высока. И так пятнадцать домашних матчей прилично ударят по бюджету, – сказал Жуковский.

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