МИНСК, 24 мар — Sputnik. Ралли-рейд "Дакар-2018" пройдет по территориям трех стран южноамериканского континента — Перу, Боливии и Аргентины, говорится в сообщении организаторов гонки.

Ралли "Дакар", которое пройдет в начале будущего года, станет юбилейным, сороковым по счету.

Организаторы в этот раз решили не закольцовывать маршрут гонки и изменили дату старта — юбилейный "Дакар" стартует 6 января, ранее гонка начиналась на второй день нового года.

В первый день гонщики совершат старт стартуют столицы Перу, Лимы. Экипажи пересекут пустыню Ика, затем переберутся через Анды и, проехав мимо озера Титикака, окажутся в Боливии. 12 января, гонщиков ждет день отдыха в столице Боливии, Ла Пасе. После этого экипажи двинутся в сторону Аргентины. Ралли-рейд финиширует 20 января в Кордобе.

Маршрут предыдущего ралли-рейда был закольцован и проходил по территориям Парагвая, Боливии и Аргентины.

"Дакар-2017" стал самым удачным за всю историю выступления в ралли-рейде для белорусской команды "МАЗ-СПОРтавто" — экипаж Александра Василевского на грузовике МАЗ занял шестое место в личном зачете .