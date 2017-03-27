Бюджет солигорского «Шахтера» на сезон-2017 составит 3,2 миллиона долларов.

Отметим, его значительная часть пойдет на содержание базы и детского отделения. Сумма в зависимости от результата по ходу сезона может измениться.

Напомним, по сравнению с прошлым годом, бюджет остался на том же уровне.