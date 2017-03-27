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Бюджет солигорского «Шахтера» в сезоне-2017 составит 3,2 млн долларов
28.03.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бюджет солигорского «Шахтера» на сезон-2017 составит 3,2 миллиона долларов.
Отметим, его значительная часть пойдет на содержание базы и детского отделения. Сумма в зависимости от результата по ходу сезона может измениться.
Напомним, по сравнению с прошлым годом, бюджет остался на том же уровне.
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Бюджет солигорского «Шахтера» на сезон-2017 составит 3,2 миллиона долларов.
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