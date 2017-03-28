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Кубок президента. Голкипер «Немана» Трус выиграл 9 матчей из 9, оформив 4 шатаута
29.03.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В третьем матче финала Кубка президента «Неман» на своем льду обыграл «Юность» (2:0, 3-0 в серии).
Отметим, что ворота хозяев защищал Виталий Трус и сделал за 60 минут 21 сейв.
Добавим, что в нынешнем розыгрыше плей-офф голкипер выиграл 9 матчей из 9 и оформил 4 шатаута.
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В третьем матче финала Кубка президента «Неман» на своем льду обыграл «Юность» (2:0, 3-0 в серии).
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