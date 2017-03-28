В третьем матче финала Кубка президента «Неман» на своем льду обыграл «Юность» (2:0, 3-0 в серии).

Отметим, что ворота хозяев защищал Виталий Трус и сделал за 60 минут 21 сейв.

Добавим, что в нынешнем розыгрыше плей-офф голкипер выиграл 9 матчей из 9 и оформил 4 шатаута.