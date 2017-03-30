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Кики Габи подписал контракт с «Днепром»
31.03.2017 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Камерунский полузащитник Кики Габи подписал контракт с «Днепром».
Футболист до приезда в Беларусь выступал в Камеруне. С детства и до 2015 года полузащитник был в системе Boms FC, а в 2016 году выступал за Eding Sport FC.
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Камерунский полузащитник Кики Габи подписал контракт с «Днепром».
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