Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый рассказал о смене тренерского штаба в «Шахтере».

– Мы ожидали несколько другого результата, но, по крайней мере, команда собралась в плей-офф. В матчах против «Юности», возможно, нам не хватило немного везения. Первые два домашних матча завершились поражениями в овертайме. Тот настрой команды, который был в конце сезона, располагает к тому, что в новом сезон команда покажет хороший результат.

- По ходу сезона произошла смена тренера. После ухода Гусова результаты стали похуже. Не жалеете, что так произошло?

– В целом, я не жалею. Мы с Гусовым договорились не комментировать эту ситуацию, хотя у него иногда проскакивала нотка обиды. Думаю, что это было необходимое решение, я его принял. Думаю, это будет полезно для дальнейшего развития клуба.

Кредит доверия тренерскому штабу Цыплакова? В ближайшее время мы подробно проанализируем матчи прошлого сезона. Команда привыкала к новому тренерскому штабу, в конце сезона уже было понимание. У команды есть перспектива, – сказал Головатый.