|
Гендиректор «Беларуськалия»: «Отставка Гусова? Я не жалею. Думаю, это будет полезно для дальнейшего развития клуба»
10.04.2017 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый рассказал о смене тренерского штаба в «Шахтере».
– Мы ожидали несколько другого результата, но, по крайней мере, команда собралась в плей-офф. В матчах против «Юности», возможно, нам не хватило немного везения. Первые два домашних матча завершились поражениями в овертайме. Тот настрой команды, который был в конце сезона, располагает к тому, что в новом сезон команда покажет хороший результат.
- По ходу сезона произошла смена тренера. После ухода Гусова результаты стали похуже. Не жалеете, что так произошло?
– В целом, я не жалею. Мы с Гусовым договорились не комментировать эту ситуацию, хотя у него иногда проскакивала нотка обиды. Думаю, что это было необходимое решение, я его принял. Думаю, это будет полезно для дальнейшего развития клуба.
Кредит доверия тренерскому штабу Цыплакова? В ближайшее время мы подробно проанализируем матчи прошлого сезона. Команда привыкала к новому тренерскому штабу, в конце сезона уже было понимание. У команды есть перспектива, – сказал Головатый.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендиректор «Беларуськалия»: «Отставка Гусова? Я не жалею. Думаю, это будет полезно для дальнейшего развития клуба»
Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый рассказал о смене тренерского штаба в «Шахтере».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии