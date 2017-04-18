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Евролига. Плей-офф. ЦСКА открыл счет в серии с «Басконией», «Панатинаикос» дома уступил «Фенербахче»
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Во вторник, 18 апреля, двумя матчами откроется стадия плей-офф Евролиги. Московский ЦСКА дома сыграет с испанской «Басконией». Греческий «Панатинаикос» примет турецкий «Фенербахче».
Евролига
Плей-офф
Первые матчи
- Дата проведения
-
18 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА Москва
-
Де Коло (17),
Джексон (8),
Курбанов (6),
Хайнс (6),
Воронцевич (5) старт;
Теодосич (22),
Хиггинс (12),
Огастин (9),
Фридзон (6),
Антонов (5),
Хряпа (2).
- Баскония
-
Ларкин (17 + 5 потерь),
Бобуа (13),
Бадингер (8),
Диоп (5),
Тилли (2) старт;
Ханга (12),
Шенгелия (12),
Фойгтманн (12 + 8 подборов),
Лус (9),
Лапровиттола (0),
Блажич (0).
- Дата проведения
-
18 апреля, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос
-
Калатес (9),
Фелдэйн (3),
Синглтон (3),
Гист III (1),
Николс (0) старт;
Риверс (16),
Джеймс (14),
Паппас (5),
Гэбриэл (4),
Буруссис (3).
- Фенербахче
-
Богданович (23),
Калинич (16),
Веселы (8),
Датоме (3),
Слукас (0) старт;
Диксон (13),
Удох (8 + 4 блок-шота),
Махмутоглу (0),
Наннэлли (0),
Антич (0).
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Во вторник, 18 апреля, двумя матчами откроется стадия плей-офф Евролиги.
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