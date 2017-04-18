﻿ Евролига. Плей-офф. ЦСКА открыл счет в серии с «Басконией», «Панатинаикос» дома уступил «Фенербахче». 21.by
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Евролига. Плей-офф. ЦСКА открыл счет в серии с «Басконией», «Панатинаикос» дома уступил «Фенербахче»

18.04.2017 23:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во вторник, 18 апреля, двумя матчами откроется стадия плей-офф Евролиги. Московский ЦСКА дома сыграет с испанской «Басконией». Греческий «Панатинаикос» примет турецкий «Фенербахче».

Евролига

Плей-офф

Первые матчи

ЦСКА Москва Россия  –  Баскония Испания 98:90 (26:19, 18:21, 28:22, 26:28)
Дата проведения
18 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА Москва
Де Коло (17), Джексон (8), Курбанов (6), Хайнс (6), Воронцевич (5)  старт; Теодосич (22), Хиггинс (12), Огастин (9), Фридзон (6), Антонов (5), Хряпа (2).
Баскония
Ларкин (17 + 5 потерь), Бобуа (13), Бадингер (8), Диоп (5), Тилли (2)  старт; Ханга (12), Шенгелия (12), Фойгтманн (12 + 8 подборов), Лус (9), Лапровиттола (0), Блажич (0).

Панатинаикос Греция  –  Фенербахче Турция 58:71 (15:16, 27:12, 8:20, 8:23)
Дата проведения
18 апреля, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос
Калатес (9), Фелдэйн (3), Синглтон (3), Гист III (1), Николс (0)  старт; Риверс (16), Джеймс (14), Паппас (5), Гэбриэл (4), Буруссис (3).
Фенербахче
Богданович (23), Калинич (16), Веселы (8), Датоме (3), Слукас (0)  старт; Диксон (13), Удох (8 + 4 блок-шота), Махмутоглу (0), Наннэлли (0), Антич (0).

 

 
 
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Во вторник, 18 апреля, двумя матчами откроется стадия плей-офф Евролиги.

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