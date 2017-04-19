﻿ Луис Энрике: «Снимаю шляпу перед «Ювентусом». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Луис Энрике: «Снимаю шляпу перед «Ювентусом»

20.04.2017 00:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался о вылете из Лиги чемпионов в 1/4 финала после матчей с «Ювентусом» (0-3 по сумме двух встреч).

«Это футбол. Мы хотели сыграть на высоких скоростях с большим количеством ударов в створ, но сегодня нам не хватало резкости в завершающей стадии.

Это было хорошее противостояние двух великолепных команд. Снимаю перед «Ювентусом» шляпу. 

Могут ли они выйти в финал? У них отличный тренер, потрясающие игроки и у них есть все, чтобы там оказаться. Но при этом у других полуфиналистов те же позиции», – сказал Энрике в эфире Mediaset Premium.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался о вылете из Лиги чемпионов в 1/4 финала после матчей с «Ювентусом» (0-3 по сумме двух встреч).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ювентус» и «Монако» вышли в полуфинал Лиги чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика