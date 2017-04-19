Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался о вылете из Лиги чемпионов в 1/4 финала после матчей с (0-3 по сумме двух встреч).

«Это футбол. Мы хотели сыграть на высоких скоростях с большим количеством ударов в створ, но сегодня нам не хватало резкости в завершающей стадии.

Это было хорошее противостояние двух великолепных команд. Снимаю перед шляпу.

Могут ли они выйти в финал? У них отличный тренер, потрясающие игроки и у них есть все, чтобы там оказаться. Но при этом у других полуфиналистов те же позиции», – сказал Энрике в эфире Mediaset Premium.