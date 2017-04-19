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Лукаку хочет вернуться в «Челси»
20.04.2017 08:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
По информации The Telegraph, бельгиец хочет вернуться в «Челси». При этом у «Эвертона» не самые лучшие отношения с «Челси» из-за сорвавшегося трансфера защитника Джона Стоунза, поэтому мерсисайдцы предпочли бы продать Лукаку в
В то же время в «Эвертоне» сомневаются в том, что тренер «МЮ»
Ливерпульский клуб надеется удержать Лукаку и требует за него 100 миллионов фунтов, но если игрок подаст трансферный запрос, «Эвертон» будет вынужден отпустить его в
Как сообщает издание, боссы «Эвертона» были шокированы отказом Лукаку продлить контракт, срок которого истекает летом 2019 года. Все условия новой 5-летней сделки были согласованы, форвард отказался от продления соглашения за день до официального подписания.
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Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку летом твердо намерен сменить клуб.
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