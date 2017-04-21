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Александр Данцев: «Хоть раз честно выиграйте, е****й в рот, б***ь!»
22.04.2017 18:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Урала» Александр Данцев выразил недовольство после матча с
«С**а, хоть раз честно выиграйте, б***ь, е****й в рот! Хоть раз честно, е****й в рот, б***ь!» – сказал футболист по пути в раздевалку по окончании игры.
Судья Алексей Еськов во втором тайме удалил трех футболистов
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Защитник «Урала» Александр Данцев выразил недовольство после матча с «Зенитом» (0:2).
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