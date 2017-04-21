Защитник «Урала» Александр Данцев выразил недовольство после матча с (0:2).

«С**а, хоть раз честно выиграйте, б***ь, е****й в рот! Хоть раз честно, е****й в рот, б***ь!» – сказал футболист по пути в раздевалку по окончании игры.

Судья Алексей Еськов во втором тайме удалил трех футболистов .

В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт

«Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»