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Александр Данцев: «Хоть раз честно выиграйте, е****й в рот, б***ь!»

22.04.2017 18:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Урала» Александр Данцев выразил недовольство после матча с «Зенитом» (0:2).

«С**а, хоть раз честно выиграйте, б***ь, е****й в рот! Хоть раз честно, е****й в рот, б***ь!» – сказал футболист по пути в раздевалку по окончании игры.

Судья Алексей Еськов во втором тайме удалил трех футболистов «Урала».

В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт

«Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»

 
 
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Защитник «Урала» Александр Данцев выразил недовольство после матча с «Зенитом» (0:2).

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