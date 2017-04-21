Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг после победы в повторном матче с командой Беларуси (5:1) дежурно похвалил соперника, отметив при этом, что на чемпионат мира в Кельн отправятся всего 6-7 человек из нынешнего состава.

– Сегодняшняя игра оказалась еще более равной, чем в пятницу. Белорусы прессинговали, заставляли нашу защиту нервничать. Но мы реализовали почти все наши голевые возможности — это здорово и безусловно позитивно. Но есть и негатив: нам нужно научиться выходить из-под прессинга соперников. Сегодня это получалось не всегда.

- Насколько будет правильным предположение, что шанс отправиться на чемпионат мира есть не более чем у половины игроков состава гродненского образца?

– Вообще-то по итогам этих матчей у нас действительно будет отсев. И немалый — около десятка игроков. Дальше будем ожидать результатов первого раунда плей-офф Кубка Стэнли и смотреть, на кого из наших НХЛовцев сможем рассчитывать. И заодно держать в уме возможность получения кем-то травм. Сегодня вот тоже повреждение получили несколько игроков. Но в общем человек 6-7 из этого состава наверняка отправятся со сборной в Кельн.

- Ваша команда были недовольна спаррингами с Латвией. В том смысле, что было много столкновений, травм. Нет претензий к сопернику на сей раз?

– Разница между матчами с Латвией и Беларусью большая. Можно играть жестко, а можно жестоко. Латыши напирали на второй вариант: буквально охотились за нашими хоккеистами, в итоге мы потеряли четверых. А в Гродно было просто физический хоккей: жесткий, но в целом корректный. Это здорово, тем более что в нашем составе немало тех, для кого выступление на уровне первой сборной в новинку. Пусть привыкают к матчам на таком уровне, – сказал Гренборг.

Напомним, сборная Беларуси проиграла этому составу Швеции оба матча Евровызова в Гродно с общим счетом 2:9.

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