НБА. Плей-офф. «Мемфис» победил «Сан-Антонио» в овертайме, «Торонто» сравнял счет в серии с «Милуоки» и другие матчи
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Сегодня проходят очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» в гостях обыграл «Милуоки» со счетом 87:76 (2-2). «Мемфис» победил «Сан-Антонио» в овертайме и сравнял счет в серии (110:108, 2-2).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третьи и четвертые матчи
Дата проведения
22 апреля, 22.00,
«Bradley Center»
Милуоки
(19),
Снелл (14 + 9 подборов + 7 потерь),
Адетокумбо (10 + 11 подборов),
Миддлтон (7),
Макер (2) Брогдон старт;
(14 + 9 подборов),
Монро (4),
Терри (4),
Бизли (2). Деллаведова
Торонто
(33 + 9 подборов),
ДеРозан (18),
Лаури (12),
Пауэлл (10 + 8 подборов),
Ибака (2) Кэрролл старт;
(12),
Валанчюнас (0),
Райт (0),
Джозеф (0),
Такер (0). Паттерсон
В серии ничья – 2-2
Дата проведения
23 апреля, 00.30,
«Philips Arena»
Атланта
(29 + 14 подборов),
Миллсэп (27 + 9 передач),
Шредер (16),
Принс (8),
Хардуэй (5 + 11 подборов) Ховард старт;
(8),
Дилэйни (8),
Бэйзмор (4),
Кальдерон (4),
Ильясова (3),
Данливи (3),
Мускала (1),
Сефолоша (0). Хамфрис
Вашингтон
(29 + 7 передач),
Уолл (12),
Бил (9),
М-ф Моррис (7),
Портер (2 + 8 подборов) Гортат старт;
(13),
Дженнингс (11 + 7 подборов),
Богданович (9),
Убре (4),
Мак (2),
Смит (0),
Саторански (0). Очефу
В серии впереди «Вашингтон» – 2-1
Дата проведения
23 апреля, 03.00,
«FedExForum»
Мемфис
(35 + 9 подборов + 8 передач),
Конли (16 + 12 подборов + 7 потерь),
Марк Газоль (13),
Картер (12 + 11 подборов),
Рэндолф (7) Эннис старт;
(14),
Грин (7),
Харрисон (6),
Дэниелс (0). Селден
Сан-Антонио
(43 + 8 подборов + 6 перехватов),
Ленард (22),
Паркер (13),
Олдридж (8),
Ли (5) Грин старт;
(8 + 11 подборов),
Пау Газоль (6),
Миллс (3),
Бертанс (0),
Симмонс (0),
Джинобили (0). Андерсон
В серии ничья – 2-2
Дата проведения
23 апреля, 05.30,
«Moda Center»
Портленд
(32),
Макколлум (31 + 7 подборов),
Лиллард (17 + 8 подборов),
Тернер (2 + 11 подборов),
Нуркич (1) Харклесс старт;
(14 + 9 подборов),
Амину (10 + 7 подборов),
Вонле (6),
Крэбб (0). Напьер
Голден Стэйт
(34 + 8 передач),
Карри (24),
Томпсон (11),
Маккоу (9 + 8 подборов + 7 передач + 6 блок-шотов),
Грин (0) Пачулия старт;
(16 + 7 подборов),
Игудала (14),
МакГи (6),
Уэст (5). Кларк
В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-0
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Сегодня проходят очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017.
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