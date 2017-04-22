﻿ НБА. Плей-офф. «Мемфис» победил «Сан-Антонио» в овертайме, «Торонто» сравнял счет в серии с «Милуоки» и другие матчи. 21.by
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НБА. Плей-офф. «Мемфис» победил «Сан-Антонио» в овертайме, «Торонто» сравнял счет в серии с «Милуоки» и другие матчи

23.04.2017 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня проходят очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» в гостях обыграл «Милуоки» со счетом 87:76 (2-2). «Мемфис» победил «Сан-Антонио» в овертайме и сравнял счет в серии (110:108, 2-2).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третьи и четвертые матчи

Милуоки – Торонто 76:87 (19:19, 22:22, 17:23, 18:23)
Дата проведения
22 апреля, 22.00, «Bradley Center»
Онлайн матча
Милуоки
Снелл (19), Адетокумбо (14 + 9 подборов + 7 потерь), Миддлтон (10 + 11 подборов), Макер (7), Брогдон (2)  старт; Монро (14 + 9 подборов), Терри (4), Бизли (4), Деллаведова (2).
Торонто
ДеРозан (33 + 9 подборов), Лаури (18), Пауэлл (12), Ибака (10 + 8 подборов), Кэрролл (2)  старт; Валанчюнас (12), Райт (0), Джозеф (0), Такер (0), Паттерсон (0).

В серии ничья – 2-2

Атланта – Вашингтон 116:98 (38:20, 26:26, 26:21, 26:31)
Дата проведения
23 апреля, 00.30, «Philips Arena»
Онлайн матча
Атланта
Миллсэп (29 + 14 подборов), Шредер (27 + 9 передач), Принс (16), Хардуэй (8), Ховард (5 + 11 подборов)  старт; Дилэйни (8), Бэйзмор (8), Кальдерон (4), Ильясова (4), Данливи (3), Мускала (3), Сефолоша (1), Хамфрис (0).
Вашингтон
Уолл (29 + 7 передач), Бил (12), М-ф Моррис (9), Портер (7), Гортат (2 + 8 подборов)  старт; Дженнингс (13), Богданович (11 + 7 подборов), Убре (9), Мак (4), Смит (2), Саторански (0), Очефу (0).

В серии впереди «Вашингтон» – 2-1

Мемфис – Сан-Антонио 110:108 OT (23:26, 32:25, 19:20, 22:25, 14:12)
Дата проведения
23 апреля, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча
Мемфис
Конли (35 + 9 подборов + 8 передач), Марк Газоль (16 + 12 подборов + 7 потерь), Картер (13), Рэндолф (12 + 11 подборов), Эннис (7)  старт; Грин (14), Харрисон (7), Дэниелс (6), Селден (0).
Сан-Антонио
Ленард (43 + 8 подборов + 6 перехватов), Паркер (22), Олдридж (13), Ли (8), Грин (5)  старт; Пау Газоль (8 + 11 подборов), Миллс (6), Бертанс (3), Симмонс (0), Джинобили (0), Андерсон (0).

В серии ничья – 2-2

Портленд – Голден Стэйт 113:119 (37:30, 30:24, 21:33, 25:32)
Дата проведения
23 апреля, 05.30, «Moda Center»
Онлайн матча
Портленд
Макколлум (32), Лиллард (31 + 7 подборов), Тернер (17 + 8 подборов), Нуркич (2 + 11 подборов), Харклесс (1)  старт; Амину (14 + 9 подборов), Вонле (10 + 7 подборов), Крэбб (6), Напьер (0).
Голден Стэйт
Карри (34 + 8 передач), Томпсон (24), Маккоу (11), Грин (9 + 8 подборов + 7 передач + 6 блок-шотов), Пачулия (0)  старт; Игудала (16 + 7 подборов), МакГи (14), Уэст (6), Кларк (5).

В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-0

 

 
 
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