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Александр Шакутин: «В Беларуси появится 8 новых теннисных центров»

23.04.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Восемь новых теннисных центров появится в Беларуси в ближайший год.

Об этом сообщил сегодня во время подписания меморандума о сотрудничестве со Швейцарской федерацией тенниса председатель Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин.

Со стороны швейцарской стороны подпись под соглашением поставил президент федерации Рене Штамбах.

В ближайший год в Беларуси появится восемь новых теннисных центров. Для белорусской федерации важно взаимодействовать с коллегами из Швейцарии. В этой стране очень высокий уровень развития тенниса. Мужская и женская команды этой страны находятся на ведущих позициях в мире. Мы будем сотрудничать со швейцарцами по улучшению теннисной инфраструктуры, повышению квалификации тренерских кадров, специалистов по специальной и общей физической подготовке, медицинского сопровождения», — рассказал Александр Шакутин.

Председатель БТФ подчеркнул значительную поддержку по развитию этого вида спорта в Беларуси и со стороны Международной федерации (ITF). Президент этой организации Дэвид Хэггерти находится сейчас с визитом в Минске и уже ознакомился с рядом спортивных объектов столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Восемь новых теннисных центров появится в Беларуси в ближайший год.

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