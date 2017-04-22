Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал поражение от «Гомеля» (0:1) в 4-м туре чемпионата Беларуси.

«Футбол, наверное, очень сложная игра. Но если смотреть с разных сторон, то она очень простая. У нас было очень большое желание забить первыми, зная, что «Гомель» очень хорошо обороняется. И это они показали, играя с грандами белорусского футбола.

Много голов они забили после перехватов. Мы хотели первыми забить, чтобы соперник начал открываться и у них появлялись свободные зоны. У них три не очень быстрых центральных защитника, но они качественно играют наверху. Они становятся компактно: нападающий в 25 метрах от центрального защитника. Очень трудно вскрыть такую команду. Ну и когда забиваешь чистейший гол... Во время второго гола, как я понял со слов арбитра, Ясюкевич был в офсайде, а Сверчинский забил гол. И когда соперник просто бьет в створ ворот, а мяч рикошетом залетает в ворота просто не можешь понять: в первом туре не подфартило на 90-й минуте, во втором, где-то в третьем и четвертом.

Сейчас сказки не расскажешь: все посмотрят на табло – счет. Во втором тайме происходило непонимание ведения игры, и для меня это было сумасшествием. Да, соперник правильно делал. Он тянул время умело. Здесь вопросов нет. Но ты же судья, ты должен показать активно, что сейчас будет желтая карточка.

Мне просто интересно, сколько был мяч в игре. В два раза больше в топ-чемпионатах мяч ходил. Нам хотя бы не до топ-чемпионатов, но хоть чуть-чуть приближаться. Мяч был в игре 15-17 минут чистого времени. Это не футбол, ребята.

Я не умаляю заслуг соперника: они выиграли честно, заслуженно. Они победили, здесь нет вопросов. Но понимание футбола со стороны судей это, конечно, отрицательно. Я не хочу обвинять как обычно: в моем понимании самое некрасивое, когда проигрываешь, обвинять судей. Вот сейчас прочитают и скажут: «У Жуковского опять судьи виноваты». Мне очень сегодня было стыдно за результат, но не за качество игры, не за то, что ребята отдались на поле», – сказал Жуковский.

Судья не засчитывает два гола «Ислочи» в ворота «Гомеля»