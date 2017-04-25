|
БАТЭ – «Динамо» Брест. Матч посетили 4618 человек
26.04.2017 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ответный матч полуфинала Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест посетили 4618 человек.
Игра проходит на «Борисов-Арене», которая вмещает более 13 тысяч человек.
«4618 человек сегодня на матче. Среди них около 400 брестчан», – отмечает твиттер «Динамо».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ответный матч полуфинала Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест посетили 4618 человек.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии