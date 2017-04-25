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БАТЭ – «Динамо» Брест. Матч посетили 4618 человек

26.04.2017 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ответный матч полуфинала Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест посетили 4618 человек.

Игра проходит на «Борисов-Арене», которая вмещает более 13 тысяч человек.

«4618 человек сегодня на матче. Среди них около 400 брестчан», – отмечает твиттер «Динамо».

 
Теги: Брест
 
 
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Ответный матч полуфинала Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест посетили 4618 человек.

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