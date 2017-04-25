Ответный матч полуфинала Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест посетили 4618 человек.

Игра проходит на «Борисов-Арене», которая вмещает более 13 тысяч человек.

«4618 человек сегодня на матче. Среди них около 400 брестчан», – отмечает твиттер «Динамо».

4618 человек сегодня на матче. Среди них около 400 брестчан. — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 26 апреля 2017 г.