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Владимир Журавель: «Самое главное, что мы добились необходимого результата»

26.04.2017 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал выход в финал Кубка Беларуси после матча с БАТЭ (0:1, первая игра 2:0).

– Самое главное, что мы добились необходимого результата. Здесь много слов говорить не стоит. Хотел бы поблагодарить ребят за самоотдачу, за морально-волевые качества, которые они проявили сегодня в игре, которая была для нас очень сложная.

Предыдущая встреча была с «Шахтером». Тот матч который мы заканчивали, играя 30 минут в меньшинстве. Мы на день позже играл чем БАТЭ. Только слова благодарности ребятам. Хочу поздравить болельщиков, которые приехали нас поддержать. Поздравить с выходом в финал.

– То, что вы проиграли «Шахтеру», может психологически сказаться на команде в финале?

– Думаю, финал есть финал. Тогда мы дали отдохнуть трем нашим ведущим футболистам. Сегодня предсказать, как сложится финальный матч – очень сложно

– Как планируете исправлять ситуацию в чемпионате?

– Мы пока еще в Кубке. День, через два – разберемся и начнем думать о чемпионате.

– Сегодня одержана важная победа. Насколько она важна для улучшения атмосферы в клубе и вашего положения в команде?

– Однозначно важна. Весь этот месяц, даже больше, мы жили Кубком. Не буду скрывать. Так распорядился жребий, что на пути к финалу нам пришлось и получилось пройти минское «Динамо». Сегодня – БАТЭ. У нас был запас в два мяча, но играть с такой мощной командой на ее стадионе, –  очень сложно.  Ну а в финале у нас «Шахтер». Это все лидеры нашего футбола. А у нас команда молодая. Это положительные эмоции. Достижения промежуточных целей очень важны для нас, – сказал Журавель.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал выход в финал Кубка Беларуси после матча с БАТЭ (0:1, первая игра 2:0).

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