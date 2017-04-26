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Арбитры, замешанные в «деле Жукова», пожизненно дисквалифицированы

27.04.2017 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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27 апреля прошло заседание дисциплинарного комитета АБФФ. По сведениям «Прессбола», на нем было принято решение о пожизненной дисквалификации всех замешанных в «деле Жукова» арбитров согласно дисциплинарному кодексу ФИФА.

В этом деле фигурировали могилевчане Андрей Диваков и Вадим Панченко, Олег Мурашкевич из Новополоцка и Андрей Сорока из Смолевичей.

В «деле Жукова» шесть эпизодов, в которых Жуков принимал от вышеперечисленных судей взятки за назначение конкретных арбитров на нужные матчи. 4 октября 2014 года — от Сороки 100 долларов, 8-9 июня 2014 года — от Дивакова 100 долларов, 27 сентября 2015 года — от Мурашкевича 50 деноминированных рублей и бутылку коньяка «Арарат», 13 мая 2016 года — от Панченко 200 долларов, 25-27 мая 2016 года — от Дивакова 100 долларов, 7 июня 2016 года — от главного тренера «Сморгони» Рындюка 100 евро. Последнему, напомним, также инкриминируется ч. 1 ст. 431 УК РБ («дача взятки») и грозит до пяти лет лишения свободы.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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Арбитры, замешанные в «деле Жукова», пожизненно дисквалифицированы

 
 
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27 апреля прошло заседание дисциплинарного комитета АБФФ.

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