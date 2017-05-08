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Туринский "Ювентус" стал первым финалистом футбольной Лиги чемпионов

09.05.2017 23:42 — Новости Спорта | БелТА  
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты туринского "Ювентуса" стали первыми финалистами Лиги чемпионов, дважды обыграв в полуфинале "Монако", сообщает корреспондент БЕЛТА.Чемпионы Италии после выездной победы со счетом 2:0, на своем поле играли абсолютно раскрепощенно и уже в первом тайме Марио Манджукич и Даниэл Алвес забили два мяча. Во второй половине игры гости сумели отыграть один мяч после удара Килиана Мбаппе, и в итоге "Юве" победил 2:1 и вышел в финал.В среду, 10 мая, свой второй полуфинальный поединок проведут два представителя испанской столицы - "Реал" и "Атлетико". Их первая игра на поле "Сантьяго Бернабеу" завершилась крупной викторией действующего победителя чемпионской Лиги "Реала" - 3:0. Решающий поединок Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Решающий поединок Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе.

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