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БАТЭ – «Ислочь». Борисовчане установили антирекорд сезона по посещаемости
10.05.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 7-го тура БАТЭ – «Ислочь» посетили 3057 человек.
Таким образом, клуб установил антирекорд сезона.
Ранее матчи команды посещали 4448 и 4618 человек в Кубке Беларуси и 6751 и 5323 в чемпионате.
Средняя посещаемость БАТЭ по итогам 7 туров высшей лиги составляет 5044 человека. По этому показателю борисовчане находятся на втором месте, уступая брестскому «Динамо» (6017 зрителей).
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Матч 7-го тура БАТЭ – «Ислочь» посетили 3057 человек.
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