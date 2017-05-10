БАТЭ – «Ислочь». Борисовчане установили антирекорд сезона по посещаемости

Матч 7-го тура БАТЭ – «Ислочь» посетили 3057 человек.

Таким образом, клуб установил антирекорд сезона.

Ранее матчи команды посещали 4448 и 4618 человек в Кубке Беларуси и 6751 и 5323 в чемпионате.

Средняя посещаемость БАТЭ по итогам 7 туров высшей лиги составляет 5044 человека. По этому показателю борисовчане находятся на втором месте, уступая брестскому «Динамо» (6017 зрителей).