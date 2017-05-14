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Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях уступил «Роме»
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В 36-м туре серии А «Фиорентина» была сильнее «Лацио» (3:2), «Торино» уступило «Наполи» (0:5), «Рома» обыграла «Ювентус» (3:1).
Чемпионат Италии
36-й тур
- Дата проведения
-
13 мая, 19.00, «Артемио Франки»
- Голы:
-
0:1 –
55 Кейта,
1:1 –
67 Эль-Бабакар,
2:1 –
73 Калинич,
3:1 –
76, автогол Ломбарди,
3:2 –
81 Мурджиа.
Фиорентина –
Тэтэрушану, Томович, Де Мео, Астори, Кьеза (Тельо, 65), Весино, Кристофоро, Оливера (Санчес, 65), Бернардески, Эль-Бабакар, Валеро.
Лацио –
Стракоша, Баштуш, Худт, Раду, Габаррон, Пароло, Мурджиа, Лукаку (Ломбарди, 49), Луис Альберто, Джорджевич (Фелипе Андерсон, 71), Кейта (Иммобиле, 71).
- Предупреждения:
-
Пароло
(26), Астори
(26), Раду
(64), Валеро
(90), Худт
(90).
- Дата проведения
-
13 мая, 21.45, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
-
1:0 –
44 Конти,
1:1 –
87 Деулофеу.
Аталанта –
Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Конти, Кессиэ, Фройлер, Спинаццола, Кристанте (Хатебур, 84), Петанья (Куртич, 71), Гомес (Палоски, 90).
Милан –
Доннарумма, Гомес, Сапата, Романьоли, Куцка (Бакка, 58), Сусо, Монтоливо, Пашалич (Бертолаччи, 78), Де Шильо (Ванджони, 90), Деулофеу, Лападула.
- Предупреждения:
-
Толои
(35), Конти
(45), Сусо
(51).
- Дата проведения
-
14 мая, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
-
0:1 –
36 Йеммелло,
0:2 –
50 Йеммелло,
1:2 –
70 Эдер.
Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Мурильо, Андреолли (Габриэл, 78), Нагатомо (Ансальди, 46), Брозович, Гальярдини, Жоау Мариу, Кандрева, Икарди, Перишич.
Сассуоло –
Консильи, Лирола, Летсхерт, Ачерби, Пелузо, Бьондини, Миссироли (Аквилани, 86), Сенси, Берарди, Йеммелло (Дефрель, 66), Политано (Каннаваро, 77).
- Предупреждения:
-
Пелузо
(69), Ансальди
(74), Эдер
(84), Габриэл
(90).
- Дата проведения
-
14 мая, 16.00, «Сант'Элия»
- Голы:
-
1:0 –
7 Сау,
2:0 –
17 Фариас,
3:0 –
45 Фариас,
3:1 –
79 Зайц,
3:2 –
84 Маккароне.
Кальяри –
Биттенкур, Исла, Пизакане, Алвеш, Мурру, Тахцидис, Барелла (Падоин, 75), Фариас, Жоао Педро (Ионицэ, 67), Сау (Хан Кван Сон, 81), Боррьелло.
Эмполи –
Скорупски, Лорини, Беллуши, Коста, Паскуаль, Маури (Маккароне, 61), Эль-Хаджи, Кроче, Эль-Каддури (Крунич, 51), Пуччарелли, Тьям (Зайц, 76).
- Предупреждения:
-
Пизакане
(40), Беллуши
(45), Эль-Каддури
(49), Алвеш
(67).
- Дата проведения
-
14 мая, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
-
1:0 –
11 Куальярелла,
1:1 –
46 Инглезе.
Сампдория –
Пуджони, Сала, Сильвестре, Реджини, Павлович, Баррето, Торрейра, Линетти (Прат, 58), Фернандеш (Джуричич, 80), Куальярелла (Муриэль, 29), Шик.
Кьево –
Соррентино, Каччаторе, Гамберини (Фрей, 75), Цесар, Гобби, Депаоли, Радованович, Бастьен, Кастро, Инглезе, Пеллиссье (Гакпе, 70).
- Предупреждения:
-
Реджини
(23), Пеллиссье
(25), Радованович
(79), Джуричич
(85), Депаоли
(90), Кастро
(90).
- Дата проведения
-
14 мая, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Голы:
-
1:0 –
8 Дестро,
1:1 –
24 Баэбек,
2:1 –
48 Ди Франческо,
3:1 –
90 Дестро.
Болонья –
Миранте, Мбайе, Майетта (Крафт, 57), Хеландер, Торосидис, Донса (Пульгар, 75), Таидер, Ди Франческо, Верди, Крейчи (Оквонкво, 73), Дестро.
Пескара –
Фьорилло, Дзампано, Бово, Форназье, Бираги, Кулибали (Миличевич, 53), Бругман, Мемушай, Митрицэ (Мурич, 53), Баэбек (Джилардино, 73), Капрари.
- Предупреждения:
-
Бово
(34), Кулибали
(39), Донса
(50), Дестро
(90).
- Дата проведения
-
14 мая, 16.00, «Олимпико ди Торино»
- Голы:
-
0:1 –
7 Кальехон,
0:2 –
60 Инсинье,
0:3 –
72 Мертенс,
0:4 –
76 Кальехон,
0:5 –
78 Зелиньски.
Торино –
Харт, Дзаппакоста, Россеттини, Карлао, Молинаро, Бенасси (Густафссон, 52), Базелли (Оби, 75), Яго Фальке, Ляйич, Бойе (Итурбе, 59), Белотти.
Наполи –
Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Аллан (Зелиньски, 64), Жоржиньо, Кальехон (Милик, 82), Гамшик (Рог, 66), Инсинье, Мертенс.
- Предупреждения:
-
Базелли
(8), Густафссон
(53), Альбиоль
(56).
- Дата проведения
-
14 мая, 16.00, «Ренцо Барбера»
- Гол:
-
1:0 –
13 Рисполи.
Палермо –
Фулиньяти, Чонек, Гольданига (Шуньич, 71), Анджелкович (Гонсалес, 83), Рисполи, Руджеро, Бруно Энрике, Чочев, Алеэсами, Диаманти, Несторовски (Шаллаи, 60).
Дженоа –
Ламанна, Бираски, Муньос, Хентилетти, Лазович (Нинкович, 71), Катальди (Палладино, 21), Велозу, Лаксальт, Ригони, Пандев, Пинилья (Симеоне, 56).
- Предупреждения:
-
Ригони
(5), Бруно Энрике
(25).
- Дата проведения
-
14 мая, 16.00, «Эцио Шида»
- Гол:
-
1:0 –
18 Роден.
Кротоне –
Кордац, Рози, Феррари, Чеккерини, Сампиризи, Роден, Барберис (Сульич, 85), Крисетиг, Налини (Акости, 72), Фальчинелли, Тротта (Сими, 90).
Удинезе –
Скуффет, Видмер, Ларангейра, Фелипе, Аднан, де Пауль (Эвандро, 81), Агеманг-Баду, Кумс (Балич, 60), Янкто, Терео (Перица, 60), Сапата.
- Предупреждения:
-
Кумс
(37), Фальчинелли
(37), Аднан
(76), Сампиризи
(88).
- Дата проведения
-
14 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
-
0:1 –
21 Лемина,
1:1 –
25 де Росси,
2:1 –
56 Эль-Шаарави,
3:1 –
65 Наингголан.
Рома –
Шченсны, Рюдигер, Манолас, Фасио, Эмерсон, де Росси, Паредес, Салах (Тотти, 90), Наингголан (Жезус, 78), Эль-Шаарави, Перотти (Гренье, 70).
Ювентус –
Буффон, Лихтштайнер (Дани Алвес, 64), Бонуччи, Бенатия, Асамоа, Лемина, Пьянич, Стураро (Дибала, 69), Куадрадо (Маркизио, 77), Игуаин, Манджукич.
- Предупреждения:
-
Фасио
(46), де Росси
(50), Паредес
(60), Бенатия
(89), Игуаин
(90).
Таблица серии А
Статистика серии А
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В 36-м туре серии А «Фиорентина» была сильнее «Лацио» (3:2), «Торино» уступило «Наполи» (0:5), «Рома» обыграла «Ювентус» (3:1).
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