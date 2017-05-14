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Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях уступил «Роме»

14.05.2017 23:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 36-м туре серии А «Фиорентина» была сильнее «Лацио» (3:2), «Торино» уступило «Наполи» (0:5), «Рома» обыграла «Ювентус» (3:1).

Чемпионат Италии

36-й тур

Фиорентина – Лацио 3:2 (0:0, 3:2)
Дата проведения
13 мая, 19.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 55 Кейта, 1:1 – 67 Эль-Бабакар, 2:1 – 73 Калинич, 3:1 – 76, автогол Ломбарди, 3:2 – 81 Мурджиа.
ФиорентинаТэтэрушану, Томович, Де Мео, Астори, Кьеза (Тельо, 65), Весино, Кристофоро, Оливера (Санчес, 65), Бернардески, Эль-Бабакар, Валеро.
ЛациоСтракоша, Баштуш, Худт, Раду, Габаррон, Пароло, Мурджиа, Лукаку (Ломбарди, 49), Луис Альберто, Джорджевич (Фелипе Андерсон, 71), Кейта (Иммобиле, 71).
Предупреждения:
Пароло (26), Астори (26), Раду (64), Валеро (90), Худт (90).
Аталанта – Милан 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
13 мая, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 44 Конти, 1:1 – 87 Деулофеу.
АталантаБериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Конти, Кессиэ, Фройлер, Спинаццола, Кристанте (Хатебур, 84), Петанья (Куртич, 71), Гомес (Палоски, 90).
МиланДоннарумма, Гомес, Сапата, Романьоли, Куцка (Бакка, 58), Сусо, Монтоливо, Пашалич (Бертолаччи, 78), Де Шильо (Ванджони, 90), Деулофеу, Лападула.
Предупреждения:
Толои (35), Конти (45), Сусо (51).
Интер – Сассуоло 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
14 мая, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 36 Йеммелло, 0:2 – 50 Йеммелло, 1:2 – 70 Эдер.
ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Мурильо, Андреолли (Габриэл, 78), Нагатомо (Ансальди, 46), Брозович, Гальярдини, Жоау Мариу, Кандрева, Икарди, Перишич.
СассуолоКонсильи, Лирола, Летсхерт, Ачерби, Пелузо, Бьондини, Миссироли (Аквилани, 86), Сенси, Берарди, Йеммелло (Дефрель, 66), Политано (Каннаваро, 77).
Предупреждения:
Пелузо (69), Ансальди (74), Эдер (84), Габриэл (90).
Кальяри – Эмполи 3:2 (3:0, 0:2)
Дата проведения
14 мая, 16.00, «Сант'Элия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 7 Сау, 2:0 – 17 Фариас, 3:0 – 45 Фариас, 3:1 – 79 Зайц, 3:2 – 84 Маккароне.
КальяриБиттенкур, Исла, Пизакане, Алвеш, Мурру, Тахцидис, Барелла (Падоин, 75), Фариас, Жоао Педро (Ионицэ, 67), Сау (Хан Кван Сон, 81), Боррьелло.
ЭмполиСкорупски, Лорини, Беллуши, Коста, Паскуаль, Маури (Маккароне, 61), Эль-Хаджи, Кроче, Эль-Каддури (Крунич, 51), Пуччарелли, Тьям (Зайц, 76).
Предупреждения:
Пизакане (40), Беллуши (45), Эль-Каддури (49), Алвеш (67).
Сампдория – Кьево 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
14 мая, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11 Куальярелла, 1:1 – 46 Инглезе.
СампдорияПуджони, Сала, Сильвестре, Реджини, Павлович, Баррето, Торрейра, Линетти (Прат, 58), Фернандеш (Джуричич, 80), Куальярелла (Муриэль, 29), Шик.
КьевоСоррентино, Каччаторе, Гамберини (Фрей, 75), Цесар, Гобби, Депаоли, Радованович, Бастьен, Кастро, Инглезе, Пеллиссье (Гакпе, 70).
Предупреждения:
Реджини (23), Пеллиссье (25), Радованович (79), Джуричич (85), Депаоли (90), Кастро (90).
Болонья – Пескара 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
14 мая, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 8 Дестро, 1:1 – 24 Баэбек, 2:1 – 48 Ди Франческо, 3:1 – 90 Дестро.
БолоньяМиранте, Мбайе, Майетта (Крафт, 57), Хеландер, Торосидис, Донса (Пульгар, 75), Таидер, Ди Франческо, Верди, Крейчи (Оквонкво, 73), Дестро.
ПескараФьорилло, Дзампано, Бово, Форназье, Бираги, Кулибали (Миличевич, 53), Бругман, Мемушай, Митрицэ (Мурич, 53), Баэбек (Джилардино, 73), Капрари.
Предупреждения:
Бово (34), Кулибали (39), Донса (50), Дестро (90).
Торино – Наполи 0:5 (0:1, 0:4)
Дата проведения
14 мая, 16.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 7 Кальехон, 0:2 – 60 Инсинье, 0:3 – 72 Мертенс, 0:4 – 76 Кальехон, 0:5 – 78 Зелиньски.
ТориноХарт, Дзаппакоста, Россеттини, Карлао, Молинаро, Бенасси (Густафссон, 52), Базелли (Оби, 75), Яго Фальке, Ляйич, Бойе (Итурбе, 59), Белотти.
НаполиРейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Аллан (Зелиньски, 64), Жоржиньо, Кальехон (Милик, 82), Гамшик (Рог, 66), Инсинье, Мертенс.
Предупреждения:
Базелли (8), Густафссон (53), Альбиоль (56).
Палермо – Дженоа 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
14 мая, 16.00, «Ренцо Барбера»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 13 Рисполи.
ПалермоФулиньяти, Чонек, Гольданига (Шуньич, 71), Анджелкович (Гонсалес, 83), Рисполи, Руджеро, Бруно Энрике, Чочев, Алеэсами, Диаманти, Несторовски (Шаллаи, 60).
ДженоаЛаманна, Бираски, Муньос, Хентилетти, Лазович (Нинкович, 71), Катальди (Палладино, 21), Велозу, Лаксальт, Ригони, Пандев, Пинилья (Симеоне, 56).
Предупреждения:
Ригони (5), Бруно Энрике (25).
Кротоне – Удинезе 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
14 мая, 16.00, «Эцио Шида»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 18 Роден.
КротонеКордац, Рози, Феррари, Чеккерини, Сампиризи, Роден, Барберис (Сульич, 85), Крисетиг, Налини (Акости, 72), Фальчинелли, Тротта (Сими, 90).
УдинезеСкуффет, Видмер, Ларангейра, Фелипе, Аднан, де Пауль (Эвандро, 81), Агеманг-Баду, Кумс (Балич, 60), Янкто, Терео (Перица, 60), Сапата.
Предупреждения:
Кумс (37), Фальчинелли (37), Аднан (76), Сампиризи (88).
Рома – Ювентус 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
14 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 21 Лемина, 1:1 – 25 де Росси, 2:1 – 56 Эль-Шаарави, 3:1 – 65 Наингголан.
РомаШченсны, Рюдигер, Манолас, Фасио, Эмерсон, де Росси, Паредес, Салах (Тотти, 90), Наингголан (Жезус, 78), Эль-Шаарави, Перотти (Гренье, 70).
ЮвентусБуффон, Лихтштайнер (Дани Алвес, 64), Бонуччи, Бенатия, Асамоа, Лемина, Пьянич, Стураро (Дибала, 69), Куадрадо (Маркизио, 77), Игуаин, Манджукич.
Предупреждения:
Фасио (46), де Росси (50), Паредес (60), Бенатия (89), Игуаин (90).

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
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В 36-м туре серии А «Фиорентина» была сильнее «Лацио» (3:2), «Торино» уступило «Наполи» (0:5), «Рома» обыграла «Ювентус» (3:1).

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