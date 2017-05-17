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Камандар Маджидов возглавил Белорусскую федерацию борьбы

18.05.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Олимпийский чемпион-1988 Камандар Маджидов избран председателем Белорусской федерации борьбы. На этом посту он сменил бывшего замминистра спорта Александра Дубковского.

Также по итогам отчетно-выборной конференции федерации, которая прошла 18 мая, должности замов сохранили за собой Игорь Лазовский и Виктор Крейдич, а генерального секретаря — призер Олимпиады-1992 Сергей Демяшкевич.

Бывший руководитель БФБ Юрий Чиж и трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь вошли в руководящий состав членами президиума.

 
 
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Олимпийский чемпион-1988 Камандар Маджидов избран председателем Белорусской федерации борьбы.

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