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Камандар Маджидов возглавил Белорусскую федерацию борьбы
18.05.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Олимпийский чемпион-1988 Камандар Маджидов избран председателем Белорусской федерации борьбы. На этом посту он сменил бывшего замминистра спорта Александра Дубковского.
Также по итогам отчетно-выборной конференции федерации, которая прошла 18 мая, должности замов сохранили за собой Игорь Лазовский и Виктор Крейдич, а генерального секретаря — призер Олимпиады-1992 Сергей Демяшкевич.
Бывший руководитель БФБ Юрий Чиж и трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь вошли в руководящий состав членами президиума.
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Олимпийский чемпион-1988 Камандар Маджидов избран председателем Белорусской федерации борьбы.
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