Камандар Маджидов возглавил Белорусскую федерацию борьбы

Олимпийский чемпион-1988 Камандар Маджидов избран председателем Белорусской федерации борьбы. На этом посту он сменил бывшего замминистра спорта Александра Дубковского.

Также по итогам отчетно-выборной конференции федерации, которая прошла 18 мая, должности замов сохранили за собой Игорь Лазовский и Виктор Крейдич, а генерального секретаря — призер Олимпиады-1992 Сергей Демяшкевич.

Бывший руководитель БФБ Юрий Чиж и трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь вошли в руководящий состав членами президиума.