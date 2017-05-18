Дроздовская сменила Рачковского на посту председателя Белорусской федерации парусного спорта

Татьяна Дроздовская избрана председателем Белорусской федерации парусного спорта.

В голосовании на внеочередной отчетно-выборной Конференции приняли участие 22 избранных делегата, которые единогласно поддержали кандидатуру Дроздовской.

Напомним, предыдущим руководителем федерации был председатель ФХРБ Игорь Рачковский.

Дроздовская – чемпионка мира (2007) и многократная чемпионка страны, победитель и призер этапов Кубка мира, двукратная обладательница Кубка Европы (2010, 2011), а также серебра (2012) и золота (2015) чемпионатов Европы, участница пяти Олимпийских игр (2000, 2004 2008 2012 2016) и финалов чемпионатов мира.