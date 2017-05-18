ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дроздовская сменила Рачковского на посту председателя Белорусской федерации парусного спорта

19.05.2017 11:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Татьяна Дроздовская избрана председателем Белорусской федерации парусного спорта.

В голосовании на  внеочередной отчетно-выборной Конференции приняли участие 22 избранных делегата, которые единогласно поддержали кандидатуру Дроздовской.

Напомним, предыдущим руководителем федерации был председатель ФХРБ Игорь Рачковский.

Дроздовская –  чемпионка мира (2007) и многократная чемпионка страны, победитель и призер этапов Кубка мира, двукратная обладательница Кубка Европы (2010, 2011), а также серебра (2012) и золота (2015) чемпионатов Европы,  участница пяти Олимпийских игр (2000, 2004 2008 2012 2016) и финалов чемпионатов мира.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Татьяна Дроздовская избрана председателем Белорусской федерации парусного спорта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Семь наград завоевали белорусские велогонщики в первый день "Гран-при Минска"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика