Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира во Франции

Арина Соболенко. Фото из архива

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира во французском Сен-Годенсе (призовой фонд - $60 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала Соболенко взяла верх над француженкой Тессой Андрианьяфитримо - 6:2, 6:3.

В первом раунде квалификации турнира в Страсбурге (призовой фонд - $226 тыс.) белоруска Вера Лапко сегодня сыграет против чилийской теннисистки Даниэлы Сигель.

На мужском турнире в Самарканде (призовой фонд - $75 тыс.) белорусский теннисист Илья Ивашко зачехлил ракетку после сегодняшнего полуфинального поединка с испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом - 4:6, 4:6.-0-