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В Беларуси будет безвизовый режим во время ЧМ-2021

19.05.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Представитель федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров прокомментировал победу Минска и Риги за право провести ЧМ-2021.

«Рад, что все прошло успешно. Сочувствую, нашим финским коллегам, хочу поддержать их. Большая благодарность нашим союзникам, тем, кто нас поддерживал. Когда мы начинали – нам говорили, что у нас шансов никаких. То, что мы этого добились – это признание Беларуси и Латвии как сильных стран в мировом хоккейном сообществе.

Мы взяли свое отношение к людям. Надо всех уважать и сотрудничать, причем не только когда необходимы голоса. Повлияло то, что Латвия и Беларусь только по одному разу проводили чемпионат мира, в отличие от Финляндии.

На время чемпионата мира в Беларуси будет установлен безвизовый режим, билеты заменят визу. Наше требование, чтобы Россия играла в Минске в группе с Беларусью, а в Финляндии — с Латвией», – сказал Гончаров.

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров прокомментировал победу Минска и Риги за право провести ЧМ-2021.

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