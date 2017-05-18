ЧМ-2021 по хоккею: фантастическая победа Минска и Риги

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Беларусь и Латвия примут Чемпионат мира по хоккею в 2021 году, планетарный форум 2022 года пройдет в Финляндии, сообщает Sputnik.



© Sputnik Григорий Соколов Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Минске и Риге

В пятницу в Кельне (Германия) прошел конгресс ИИХФ, на котором делегаты выбрали хозяев ЧМ-2021. Примечательно, что голосование проходило в два раунда, так как итоги первого были признаны недействительными — совместная заявка Минска и Риги набрала 54 голоса против 53. Разницы оказалось недостаточно и во втором туре минчане и рижане набрали 55 голосов, финны — 52.

Фантастический результат

Несмотря на то, что победу Минска и Риги эксперты предсказывали заранее, исход голосования для многих стал сюрпризом. Именно так охарактеризовал викторию белорусско-литовской заявки президент ИИХФ Рене Фазель.

"В ходе голосования возник небольшой конфуз, пришлось провести второй раунд, который, впрочем, подтвердил итоги первого тура. Конечно, победа Минска и Риги — это определенный сюрприз, она удивляет, но это говорит только о том, какую серьезную работу провели федерации хоккея Белоруссии и Латвии, как хорошо они потрудились", — сказал Фазель, слова которого приводит ФХРБ .

Глава ИИХФ выразил уверенность, что Минск и Рига успешно справятся с проведением ЧМ.

"Результаты голосования получились по-настоящему фантастическими. Финны даже не сомневались, что они выиграют. Но сейчас я уже могу открыто сказать, что мы сознательно играли вторым номером, поскольку понимали, что так у нас больше шансов выйти в контратаку, выражаясь хоккейным языком", — прокомментировал победу совместной заявки председатель ФХРБ Игорь Рачковский.

Он обратил внимание, что поддержать Минск и Ригу в Кельн приехали "друзья со всего мира". "Это говорит о позитивном отношении делегатов и мирового спортивного сообщества к нашей стране", — заключил Рачковский.

Passion. No Borders

Слоганом заявочной кампании, а теперь уже и самого чемпионата мира стал "Passion. No Borders" (Страсть. Без границ), отражающий страсть белорусского и латвийского народов к хоккею.

"Сегодня мы доказали точность нашего слогана Passion. No Borders, отражающего любовь к хоккею и командную работу, в конечном счете приносящие плоды", — отметил генсек Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

Козиолс добавил, что с понедельника обе страны продолжат готовиться к организации турнира, но уже в официальном статусе хозяев.

"Мы приглашаем всех в Минск и Ригу в 2021 году! Это будет лучший Чемпионат мира!" — сказал генсек ФХРБ Ярослав Завгородний.

В Беларусь без виз

Сразу после объявления итогов голосования делегатов конгресса ИИХФ заместитель главы организации Сергей Гончаров отметил, что для гостей ЧМ Беларусь введет безвизовый режим. "Еще в 2009 году мы гарантировали безвизовый въезд на Чемпионате мира 2014 года, потому что тогда нам надо было убедить. В этот раз мы даже не акцентировали внимание, потому что про это все знают. Билеты на матчи будут работать как виза", — сказал он.

В свою очередь президент ФХЛ Айгарс Калвитис заявил, что Рига будет работать над этим вопросом.



© Sputnik Константин Чалабов Беларусь отменит визы на время ЧМ-2021 по хоккею

Напомним, Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение турнира в январе этого года.

Для обеих стран опыт проведения ЧМ не первый: Латвия становилась хозяйкой ЧМ в 2016 году, Беларусь — в 2014-м. Три года назад ЧМ в Минске стал рекордным по посещаемости, однако в 2015 это достижение превзошли чехи.

В 2018 году турнир примет Дания (Копенгаген, Хернинг), в 2019 — Словакия (Братислава, Кошице), в 2020 — Швейцария (Цюрих, Лозанна). А ЧМ-2022 примет Финляндия.