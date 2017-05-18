|
ЧМ-2021 по хоккею: фантастическая победа Минска и Риги
19.05.2017 16:37 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая — Sputnik. Беларусь и Латвия примут Чемпионат мира по хоккею в 2021 году, планетарный форум 2022 года пройдет в Финляндии, сообщает Sputnik.
© Sputnik Григорий Соколов
В пятницу в Кельне (Германия) прошел конгресс ИИХФ, на котором делегаты выбрали хозяев ЧМ-2021. Примечательно, что голосование проходило в два раунда, так как итоги первого были признаны недействительными — совместная заявка Минска и Риги набрала 54 голоса против 53. Разницы оказалось недостаточно и во втором туре минчане и рижане набрали 55 голосов, финны — 52.
Фантастический результат
Несмотря на то, что победу Минска и Риги эксперты предсказывали заранее, исход голосования для многих стал сюрпризом. Именно так охарактеризовал викторию белорусско-литовской заявки президент ИИХФ Рене Фазель.
"В ходе голосования возник небольшой конфуз, пришлось провести второй раунд, который, впрочем, подтвердил итоги первого тура. Конечно, победа Минска и Риги — это определенный сюрприз, она удивляет, но это говорит только о том, какую серьезную работу провели федерации хоккея Белоруссии и Латвии, как хорошо они потрудились", — сказал Фазель, слова которого приводит
Глава ИИХФ выразил уверенность, что Минск и Рига успешно справятся с проведением ЧМ.
"Результаты голосования получились по-настоящему фантастическими. Финны даже не сомневались, что они выиграют. Но сейчас я уже могу открыто сказать, что мы сознательно играли вторым номером, поскольку понимали, что так у нас больше шансов выйти в контратаку, выражаясь хоккейным языком", — прокомментировал победу совместной заявки председатель ФХРБ Игорь Рачковский.
Он обратил внимание, что поддержать Минск и Ригу в Кельн приехали "друзья со всего мира". "Это говорит о позитивном отношении делегатов и мирового спортивного сообщества к нашей стране", — заключил Рачковский.
Passion. No Borders
Слоганом заявочной кампании, а теперь уже и самого чемпионата мира стал "Passion. No Borders" (Страсть. Без границ), отражающий страсть белорусского и латвийского народов к хоккею.
"Сегодня мы доказали точность нашего слогана Passion. No Borders, отражающего любовь к хоккею и командную работу, в конечном счете приносящие плоды", — отметил генсек Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.
Козиолс добавил, что с понедельника обе страны продолжат готовиться к организации турнира, но уже в официальном статусе хозяев.
"Мы приглашаем всех в Минск и Ригу в 2021 году! Это будет лучший Чемпионат мира!" — сказал генсек ФХРБ Ярослав Завгородний.
В Беларусь без виз
Сразу после объявления итогов голосования делегатов конгресса ИИХФ заместитель главы организации Сергей Гончаров отметил, что для гостей ЧМ Беларусь введет безвизовый режим. "Еще в 2009 году мы гарантировали безвизовый въезд на Чемпионате мира 2014 года, потому что тогда нам надо было убедить. В этот раз мы даже не акцентировали внимание, потому что про это все знают. Билеты на матчи будут работать как виза", — сказал он.
В свою очередь президент ФХЛ Айгарс Калвитис заявил, что Рига будет работать над этим вопросом.
© Sputnik Константин Чалабов
Напомним, Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение турнира в январе этого года.
Для обеих стран опыт проведения ЧМ не первый: Латвия становилась хозяйкой ЧМ в 2016 году, Беларусь — в 2014-м. Три года назад ЧМ в Минске стал рекордным по посещаемости, однако в 2015 это достижение превзошли чехи.
В 2018 году турнир примет Дания (Копенгаген, Хернинг), в 2019 — Словакия (Братислава, Кошице), в 2020 — Швейцария (Цюрих, Лозанна). А ЧМ-2022 примет Финляндия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матчи групповой стадии и по два четвертьфинальных поединка примут столицы обоих государств, а полуфинальные матчи, игры за бронзу и золото состоятся в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии