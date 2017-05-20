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Сборная России завоевала бронзу Чемпионата мира по хоккею

21.05.2017 19:44 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мая — Sputnik. Сборная России по хоккею в матче за третье место на Чемпионате мира обыграла команду Финляндии.

В первом периоде Никита Гусев вывел россиян вперед. Затем три шайбы забросили Владимир Ткачев, вновь Гусев и Богдан Киселевич. Однако в конце второго и начале третьего периода финны отыграли две шайбы усилиями Рантанена и Лехтонена.

Затем Вели-Матти Савинайнен забил третий гол за скандинавов, однако Никита Кучеров в середине третьего периода установил окончательный счет: 5:3 — сборная России уезжает с чемпионата с бронзовыми медалями.

Ранее российская сборная проиграла полуфинальный матч команде Канаде, которая в воскресенье вечером поборется за золотые медали со Швецией.

Сборная Беларуси на нынешнем чемпионате мира заняла в своей группе седьмое место, что позволило команде лишь сохранить прописку в элитном дивизионе.

 
Теги: Минск
 
 
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Подопечные Олега Знарка едва не растеряли преимущество в четыре шайбы.

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