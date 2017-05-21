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ЧМ-2018. Сборная Беларуси сыграет в группе против России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции и Австрии
22.05.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы групп на ЧМ-2018.
Сборная Беларуси сыграет в Копенгагене в группе А со Швецией, Россией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Францией и Австрией.
Полуфиналы и финал турнира пройдут на «Роял-Арена» в столице Дании, которая вмещает 12 500 зрителей.
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ЧМ-2018. Сборная Беларуси сыграет в группе против России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции и Австрии
Стали известны составы групп на ЧМ-2018.
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