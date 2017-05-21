﻿ ЧМ-2018. Сборная Беларуси сыграет в группе против России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции и Австрии. 21.by
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ЧМ-2018. Сборная Беларуси сыграет в группе против России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции и Австрии

22.05.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы групп на ЧМ-2018.

Сборная Беларуси сыграет в Копенгагене в группе А со Швецией, Россией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Францией и Австрией.

Матчи группы B состоятся в Хернинге. В нее вошли сборная Дании, Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия и Южная Корея.

Полуфиналы и финал турнира пройдут на «Роял-Арена» в столице Дании, которая вмещает 12 500 зрителей.

 
 
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