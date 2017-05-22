Иван Кривоносов: «Китаров играл бы на ЧМ-2017 за родину, а не как Лаланд или Лингле»

Белорусский специалист Иван Кривоносов поделился мнением о составе национальной команды на ЧМ-2017.

«Если Рачковский действительно сам подал в отставку — это по-мужски, вызывает уважение. Но все же и его вина в не лучшем выступлении сборной на минувшем «мире» налицо. Не знаю всей подоплеки истории со Степановым, но уверен: прояви председатель твердость, и этот, и другие кадровые вопросы могли разрешиться иначе. Тогда результат был бы иным.

Степанов плохо защищается? Овечкин тоже в этом не слишком силен. Но вы отсеяли того, кто, по крайней мере, умеет забивать, с чем у команды в Париже были явные проблемы. А Китаров, кстати, неплох именно в разрушении. К тому же играл бы за родину, а не как Лаланд или Лингле.

С Шапиро не знаком, но, ориентируясь на мнение друзей, ожидаю улучшений. В частности, Анатолий Варивончик очень тепло отзывался о новом председателе федерации после периода совместной работы в Гродно. Да и за время нахождения во главе Минской области, говорят, немало помог и Солигорску, и Молодечно.

То есть, во-первых, в хоккее преемник Рачковского человек не совсем новый, он в теме — это хорошо. А во-вторых, умеет изыскивать средства. А это все-таки важно: на голом энтузиазме ничего долговечного не построить», – сказал Кривоносов.