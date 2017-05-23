﻿ Евгений Поболовец: «Мову я люблю, но не говорю на ней. Имею право, или меня тоже потом поставят к кресту?». 21.by
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Евгений Поболовец: «Мову я люблю, но не говорю на ней. Имею право, или меня тоже потом поставят к кресту?»

24.05.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-директор «Гомеля» Евгений Поболовец признался, что любит белорусский язык.

«Я не буду вспоминать своих учителей, они были разными, и каждый, даже кто вызывал отвращение к какому-то предмету, научил меня чему-то. Например, предвзятости в оценках, личных симпатиях и антипатиях к чему-то или к кому-то.

Все это было уже в школе, потом было чуточку легче по жизни. Но, благодаря им, я знаю мову. И это сильно помогло потом в карьере. И мову я люблю, но... Не говорю на ней. Имею право, или меня тоже потом поставят к кресту?» – написал Поболовец на своей странице в Facebook.

Диктор «Борисов-Арены» Каверин: «Мое отвращение к мове – сумма двух явлений: преподаватели и книга по истории Беларуси за 5-й класс»

 
Теги: Гомель
 
 
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Экс-директор «Гомеля» Евгений Поболовец признался, что любит белорусский язык.

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