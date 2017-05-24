Жозе Моуринью: «3 трофея и выход в Лигу чемпионов – я просто счастлив, это был самый сложный сезон в моей карьере»

Главный тренер Жозе Моуринью поделился мнением о победе в финале над «Аяксом» (2:0).

«Вот и завершился очень сложный сезон. Но при этом это очень, очень хороший сезон. Мы предпочли попасть в Лигу Европы эти путем, а не занять второе, третье или четвертое место в АПЛ. Теперь у «МЮ» есть все титулы в мировом футболе.

Всегда верили, что сможем выиграть этот трофей. Все счастливы, что нам удалось это сделать. Победа получилась комфортной, мы были сильнее .

Это полностью заслуженная победа. Очень рад за парней. Теперь у нас начинается отпуск. Я не хочу смотреть эти товарищеские матчи сборных, я слишком эгоистичен. С меня достаточно.

Последние месяцы получились сложными, у нас было много травмированных.

3 трофея и выход в Лигу чемпионов. Я просто счастлив, это был самый сложный сезон в моей карьере.

Руководство знает, кого я хочу видеть в команде. Теперь все зависит от менеджмента и владельцев. Но сейчас я не думаю о футболе», – сказал Моуринью.