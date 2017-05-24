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Жозе Моуринью: «3 трофея и выход в Лигу чемпионов – я просто счастлив, это был самый сложный сезон в моей карьере»

25.05.2017 01:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о победе в финале Лиги Европы над «Аяксом» (2:0).

«Вот и завершился очень сложный сезон. Но при этом это очень, очень хороший сезон. Мы предпочли попасть в Лигу Европы эти путем, а не занять второе, третье или четвертое место в АПЛ. Теперь у «МЮ» есть все титулы в мировом футболе.

Всегда верили, что сможем выиграть этот трофей. Все счастливы, что нам удалось это сделать. Победа получилась комфортной, мы были сильнее «Аякса».

Это полностью заслуженная победа. Очень рад за парней. Теперь у нас начинается отпуск. Я не хочу смотреть эти товарищеские матчи сборных, я слишком эгоистичен. С меня достаточно.

Последние месяцы получились сложными, у нас было много травмированных.

3 трофея и выход в Лигу чемпионов. Я просто счастлив, это был самый сложный сезон в моей карьере.

Руководство знает, кого я хочу видеть в команде. Теперь все зависит от менеджмента и владельцев. Но сейчас я не думаю о футболе», – сказал Моуринью.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о победе в финале Лиги Европы над «Аяксом» (2:0).

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