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Александр Лукашенко: «У белорусских хоккеистов выработался стереотип играть «в пристежку»

26.05.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко порассуждал о зависимости игры белорусских хоккеистов от наличия легионеров в минском «Динамо».

– Конечно, когда есть легионеры, у которых можно поучиться, это очень важно. Мы не отказываемся полностью от легионеров, но постепенно от них будем уходить. Ставку мы будем делать на своих.

Когда белорусские хоккеисты в сборную попадают (там же легионеров нет), им приходится солировать и лидировать, а они к этому не приучены. У них выработался стереотип играть «в пристежку». Это тоже очень важный аргумент, поэтому с легионерами надо быть осторожнее, – сказал Лукашенко на встрече со школьниками столичной СШ №61.

Александр Лукашенко: «В минском «Динамо» достаточно трех легионеров»

Александр Лукашенко: «Минимальная зарплата легионеров в «Динамо» составляет 500 тысяч долларов»

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко порассуждал о зависимости игры белорусских хоккеистов от наличия легионеров в минском «Динамо».

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