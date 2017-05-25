Александр Лукашенко: «У белорусских хоккеистов выработался стереотип играть «в пристежку»

Президент Беларуси Александр Лукашенко порассуждал о зависимости игры белорусских хоккеистов от наличия легионеров в минском «Динамо».

– Конечно, когда есть легионеры, у которых можно поучиться, это очень важно. Мы не отказываемся полностью от легионеров, но постепенно от них будем уходить. Ставку мы будем делать на своих.

Когда белорусские хоккеисты в сборную попадают (там же легионеров нет), им приходится солировать и лидировать, а они к этому не приучены. У них выработался стереотип играть «в пристежку». Это тоже очень важный аргумент, поэтому с легионерами надо быть осторожнее, – сказал Лукашенко на встрече со школьниками столичной СШ №61.

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