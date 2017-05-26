Олег Кубарев: «За последние два месяца мы сыграли столько матчей, сколько на моей памяти ни одна моя команда не играла»

Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев в преддверии финала Кубка Беларуси против брестского «Динамо» поделился мнением о газоне на стадионе в Гродно, а также рассказал о состоянии своей команды.

– Олег Михайлович, скажите в каком состоянии команда подходит к матчу?

– За последние два месяца мы сыграли столько матчей, сколько на моей памяти ни одна моя команда не играла. Поэтому как таковой подготовки не было – занимались восстановлением. Варьировали в зависимости от матчей наши восстановительные микроциклы. Надеюсь, что команду мы подводим к финалу в хорошем состоянии. Я имею в виду то состояние, которое может быть у команды после 13 матчей, которые мы сыграли за два месяца. Самое главное – быть в хорошей в форме относительно соперника. Противостояние – это всегда сравнение одной команды с другой. Завтра мы увидим, что у нас получилось и что нет.

– Есть ли кадровые проблемы?

– Одна из проблем – мы привезли 20 футболистов, надо выбрать на матч 18. Вторая проблема – определить стартовый состав. Нужно прикинуть варианты, если игра пойдет не по нашему сценарию или будет дополнительное время. Распределить, чтобы хватило сил и умения. Чтобы было кому играть в тот футбол, который нам будет нужен в определенное время матча.

– В 2011 вы выиграли кубок с «Гомелем», через три года с «Зимбру», сейчас, через три года, финал с «Шахтером». Хорошая примета?

– Не знаю, что и сказать. Приметы надо анализировать, когда они сбываются. Когда не сбываются – придумывать что-то другое. Это статистика, а не приметы. Статистика тоже вещь упрямая. От нее тоже нельзя отказываться, ее тоже надо анализировать. Но я пока действующий тренер и не хотел бы подводить черту под трофеями. Надо выходить и делать свое дело.

– У команд возникало много нареканий о состоянии газона ЦСК «Неман». У вас не возникало вопросов по этому поводу?

– Я бы просто хотел получить ответ на тот вопрос, в каком состоянии поле будет завтра – будут косить или нет, будут поливать перед игрой или нет. Чтобы за час до матча не услышать, что сломался шланг или косилка. Не хочется перед игрой никаких сюрпризов. Сюрприз может преподнести погода, но только не работники стадиона. Чтобы у футболистов были оптимальные условия для игры. Ведь футбол для болельщиков, а не для самообмана, – сказал Кубарев.