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Защитник «Бенфики» Линделеф перешел в «МЮ»
14.06.2017 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере защитника «Бенфики» Виктора Линделефа.
22-летний швед подписал контракт с английским клубом по схеме «4+1».
Сообщалось, что сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов.
Линделеф выступал за «Бенфику» с 2012 года. Подробную статистику игрока смотрите
Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере защитника «Бенфики» Виктора Линделефа.
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