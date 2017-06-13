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Защитник «Бенфики» Линделеф перешел в «МЮ»

14.06.2017 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере защитника «Бенфики» Виктора Линделефа.

22-летний швед подписал контракт с английским клубом по схеме «4+1».

Сообщалось, что сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов.

Линделеф выступал за «Бенфику» с 2012 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Защитник «Бенфики» Линделеф перешел в «МЮ»

Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

 
 
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«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере защитника «Бенфики» Виктора Линделефа.

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