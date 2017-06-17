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«ПСЖ» готов предложить за Роналду 140 млн евро и платить ему 30 млн в год
18.06.2017 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
«ПСЖ» намерен приобрести форварда
По информации Corriere dello Sport, парижане согласны купить 32-летнего португальца за 140 миллионов евро и предложить ему оклад 30 миллионов за сезон.
Об этом Жорже Мендешу, агенту Роналду, сообщил лично президент
Daily Mail
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«ПСЖ» намерен приобрести форварда «Реала» Криштиану Роналду, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Монако» и один из китайских клубов.
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