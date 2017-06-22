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«Ливерпуль» приобрел Салаха за 42 млн евро
22.06.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
25-летний хавбек подписал контракт на 5 сезонов с зарплатой 5,5 млн евро. Сумма сделки оценивается в 40 млн евро плюс 5 млн евро римляне могут получить в виде бонусов.
Салах будет выступать за мерсисайдский клуб под 11-м номером.
Подробную статистику выступлений Салаха вы можете посмотреть
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«Ливерпуль» официально объявил о трансфере полузащитника «Ромы» Мохамеда Салаха.
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