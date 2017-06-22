«Ливерпуль» приобрел Салаха за 42 млн евро

официально объявил о трансфере полузащитника «Ромы» Мохамеда Салаха.

25-летний хавбек подписал контракт на 5 сезонов с зарплатой 5,5 млн евро. Сумма сделки оценивается в 40 млн евро плюс 5 млн евро римляне могут получить в виде бонусов.

Салах будет выступать за мерсисайдский клуб под 11-м номером.

Подробную статистику выступлений Салаха вы можете посмотреть здесь .