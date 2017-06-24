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Белорус Илья Ивашко выиграл теннисный турнир Challenger в Узбекистане
25.06.2017 18:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн — Sputnik. Белорусский теннисист Илья Ивашко, занимающий 204-ю позицию в рейтинге WTA, вышел победителем из серии игр в рамках турнира Challenger в Узбекистане.
Призовой фонд соревнований составил 75 тысяч долларов.
Это уже четвертый титул победителя для белоруса в одиночном мужском разряде. Первое место в турнире Challenger Илье Ивашко принесла победа в финале над Николой Милоевичем из Сербии (211-й номер в рейтинге WTA).
В 22 года Ивашко стал шестым спортсменом в истории белорусского тенниса, которому удалось попасть в список 200 лучших теннисистов мира. До него это удавалось Егору Герасимову (в 22 года), Владимиру Игнатику (в 19 лет), Александру Швецу (в 28 лет), Владимиру Волчкову (в 20 лет) и Максиму Мирному (в 22 года).
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Финальное состязание на большом корте Challenger проходило в узбекистанском Фергане.
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