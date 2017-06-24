Белорус Илья Ивашко выиграл теннисный турнир Challenger в Узбекистане

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Белорусский теннисист Илья Ивашко, занимающий 204-ю позицию в рейтинге WTA, вышел победителем из серии игр в рамках турнира Challenger в Узбекистане.

Призовой фонд соревнований составил 75 тысяч долларов.

Это уже четвертый титул победителя для белоруса в одиночном мужском разряде. Первое место в турнире Challenger Илье Ивашко принесла победа в финале над Николой Милоевичем из Сербии (211-й номер в рейтинге WTA).

В 22 года Ивашко стал шестым спортсменом в истории белорусского тенниса, которому удалось попасть в список 200 лучших теннисистов мира. До него это удавалось Егору Герасимову (в 22 года), Владимиру Игнатику (в 19 лет), Александру Швецу (в 28 лет), Владимиру Волчкову (в 20 лет) и Максиму Мирному (в 22 года).