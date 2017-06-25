Владимир Журавель: «Ничьей  с «Городеей» не удовлетворены»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель заявил, что не считает гостевую ничью с «Городеей» (1:1) удовлетворительным результатом.

– В равной игре достигли справедливого результата. «Городея» чуть лучше играла в первом тайме, больше выжимала из своих моментов. В плане стандартных положений они нас переиграли, но в общем опасности в матче было мало. Был необязательный пенальти, ну и мы забили очень интересный гол.

Мы ничьей неудовлетворены. Завершены все выездные игры первого круга, в которых мы не смогли одержать ни одной победы. Говорили об этом ребятам, но получили достойное сопротивление со стороны соперника.

– Почему в первом тайме атаки шли преимущественно через правый фланг?

– Так их направляли центральные полузащитники.

– Не было установки «напрягать» слабого игрока?

– А кто там слабый? Ярославский? Я не считаю его слабым игроком. Просто так развивались события на футбольном поле.

– Есть ли у вас в штате скауты, которые смотрят матчи ближайших соперников?

– На сегодняшний день скауты особо не нужны, интернет позволяет. Есть специальная программа, где можно посмотреть все матчи и моменты. Мы не первый год работаем в Беларуси и хорошо знаем как отдельных футболистов, так и команды в целом, поэтому нет смысла выезжать. Когда получается, матч рядом, то можно и посмотреть, но в целом в этом нет необходимости. Если мы говорим о соперниках в еврокубках, то туда мы действительно поедем смотреть.

– Каково состояние травмированных игроков: Борисова, Гавриловича, Аврамии и Чиди?

– У нас есть проблемы с травмированными. Выпали три центральных защитника и Чиди. Кадровые потери ощутимы. Иванов сегодня достойно выглядел в центре защиты и в качестве награды получил гол в концовке матча. Что касается состояния травмированных, то у Борисова серьезная травма, Гаврилович тоже пропустит достаточно много времени, а на Аврамию мы рассчитываем в ближайшее время, – сказал Журавель.