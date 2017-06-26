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Уимблдон. Квалификация. Герасимов и Ивашко выбыли в первом круге
26.06.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Квалификация
Первый круг
Полная сетка
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Уимблдон Лондон, Великобритания 3 – 16 июля 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 31 600 000 фунтов Открытые корты, трава Одиночный разряд Квалификация Первый круг...
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