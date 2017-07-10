Отец Максима Сушко: «Сыну нужно закрепиться в НХЛ и постоянно помогать сборной Беларуси достигать высоких результатов»

Отец задрафтованного «Филадельфией» в четвертом раунде Максима Сушко Сергей рассказал о хоккейных планах своего сына.

«Нужно закрепиться в и постоянно помогать сборной Беларуси достигать высоких результатов. Чтобы знали, что в Бресте тоже могут появиться хорошие хоккеисты», – сказал Сергей Сушко в эфире «Арены» на «Беларусь 1».

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