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Отец Максима Сушко: «Сыну нужно закрепиться в НХЛ и постоянно помогать сборной Беларуси достигать высоких результатов»

10.07.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Отец задрафтованного «Филадельфией» в четвертом раунде Максима Сушко Сергей рассказал о хоккейных планах своего сына.

«Нужно закрепиться в НХЛ и постоянно помогать сборной Беларуси достигать высоких результатов. Чтобы знали, что в Бресте тоже могут появиться хорошие хоккеисты», – сказал Сергей Сушко в эфире «Арены» на «Беларусь 1».

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Теги: Брест
 
 
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Отец задрафтованного «Филадельфией» в четвертом раунде Максима Сушко Сергей рассказал о хоккейных планах своего сына.

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