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Отец Максима Сушко: «Сыну нужно закрепиться в НХЛ и постоянно помогать сборной Беларуси достигать высоких результатов»
10.07.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Отец
«Нужно закрепиться в
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Отец Максима Сушко: «Сыну нужно закрепиться в НХЛ и постоянно помогать сборной Беларуси достигать высоких результатов»
Отец задрафтованного «Филадельфией» в четвертом раунде Максима Сушко Сергей рассказал о хоккейных планах своего сына.
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