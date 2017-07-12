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Александр Ермакович: «Свист болельщиков? Такое отношение уверенности не придает»

12.07.2017 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович  после ничьи с «Алашкертом» (1:1) прокомментировал реакцию болельщиков, которые после матча освистывали футболистов борисовчан.

– «Алашкерт» вас удивил?

– То, что мы от соперника ждали, то он и показал. Они нас ни в коем случае не удивили.

– Что нужно исправить перед ответным матчем?

– Нужно показать другую игру. По крайней мере, провести два тайма ответной встречи на том же уровне, что первый тайм сегодня.

– Был ли Капский в раздевалке? Что говорил?

– Был, но это наша внутренняя кухня.

– Слышали, что кричали после матча болельщики? Что можете им ответить?

– Не на тот мы результат рассчитывали. Конечно, такое отношение уверенности не придает. С другой стороны, это понятная реакция. Отношусь к ней с пониманием, – сказал Ермакович, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.

БАТЭ – «Алашкерт». Болельщики хозяев свистели в адрес борисовчан и скандировали «Уходи!»

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после ничьи с «Алашкертом» (1:1) прокомментировал реакцию болельщиков, которые после матча освистывали футболистов...

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