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Александр Ермакович: «Свист болельщиков? Такое отношение уверенности не придает»
12.07.2017 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после ничьи с «Алашкертом» (1:1) прокомментировал реакцию болельщиков, которые после матча освистывали футболистов борисовчан.
– «Алашкерт» вас удивил?
– То, что мы от соперника ждали, то он и показал. Они нас ни в коем случае не удивили.
– Что нужно исправить перед ответным матчем?
– Нужно показать другую игру. По крайней мере, провести два тайма ответной встречи на том же уровне, что первый тайм сегодня.
– Был ли Капский в раздевалке? Что говорил?
– Был, но это наша внутренняя кухня.
– Слышали, что
– Не на тот мы результат рассчитывали. Конечно, такое отношение уверенности не придает. С другой стороны, это понятная реакция. Отношусь к ней с пониманием, – сказал Ермакович, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после ничьи с «Алашкертом» (1:1) прокомментировал реакцию болельщиков, которые после матча освистывали футболистов...
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