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Нехайчик в Бресте, новый тренер в «Шахтере», Бонуччи приехал в «Милан». Главные трансферы дня
14.07.2017 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
1. Брест продолжает тотальное усиление. Теперь
2. Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер
3. Лео Бонуччи согласовал с «Миланом»
4. Защитник «Бенфики» Нелсон Семеду
5. «Ливерпуль»
6. Тренерский трансфер в Солигорске. «Шахтер»
7. Полузащитник «Бетиса» Дани Себальос
8. «Галатасарай»
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