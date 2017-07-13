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Нехайчик в Бресте, новый тренер в «Шахтере», Бонуччи приехал в «Милан». Главные трансферы дня

14.07.2017 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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1. Брест продолжает тотальное усиление. Теперь подписан Павел Нехайчик. Клубный фотограф работает без выходных.

2. Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер заключил пятилетний контракт с «Манчестер Сити».

3. Лео Бонуччи согласовал с «Миланом» 5-летний контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год. «Милан» подтвердил готовящийся переход, выложив видео о прибытии защитника.

4. Защитник «Бенфики» Нелсон Семеду подписал контракт с «Барселоной». Также в каталонский клуб официально вернулся Жерар Деулофеу.

5. «Ливерпуль» согласился продать Лукаса в «Лацио» за 5 млн фунтов.

6. Тренерский трансфер в Солигорске. «Шахтер» подписал польского тренера Марека Зуба из латвийского «Спартака».

7. Полузащитник «Бетиса» Дани Себальос стал игроком «Реала».

8. «Галатасарай» расстался со Снейдером. 33-летний футболист должен будет заплатить 20 млн евро, если перейдет в другую турецкую команду в ближайшие 3 сезона

 
Теги: Брест
 
 
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