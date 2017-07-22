«Тур де Франс». 20-й этап. Боднар выиграл «разделку», Фрум – 3-й, Кириенко – 18-й

22 июля состоялся 20-й этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики прохали короткую «разделку» протяженностью 22,5 км с покорением подъема и спуска с Нотр-Дам-де-ла-Гард. Победу одержал поляк Мачей Боднар, британец Кристофер Фрум – 3-й.
«Тур де Франс»
20-й этап
Марсель — Марсель, Франция
Индивидуальная гонка с раздельного старта (ITT)
22,5 км
Профиль/ Карта
1. Мачей Боднар (Польша, Bora-Hansgrohe) – 28,15
2. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,01 3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,06 4. Тони Мартин (Германия, Katusha-Alpecin) – 0,14 5. Дэрил Импи (ЮАР, ORICA-Scott) – 0,20 6. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 0,21... 8. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,31... 15. Микель Ланда (Испания, Sky) – 0,51... 18. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 1,07 19. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 1,09... 21. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 1,13 22. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,16... 32. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 1,34 33. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – то же время... 36. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 1,42... 40. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,52... 52. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 2,03
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 83.55,16
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,54 3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 2,20 4. Микель Ланда (Испания, Sky) – 2,21 5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 3,05 6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 4,42 7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,14 8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 8,20 9. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 8,49 10. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 9,25 11. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 14,48 12. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 15,28... 112. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 3:21,15
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22 июля состоялся 20-й этап многодневки «Тур де Франс».
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