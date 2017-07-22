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«Тур де Франс». 20-й этап. Боднар выиграл «разделку», Фрум – 3-й, Кириенко – 18-й

22.07.2017 23:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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22 июля состоялся 20-й этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики прохали короткую «разделку» протяженностью 22,5 км с покорением подъема и спуска с Нотр-Дам-де-ла-Гард. Победу одержал поляк Мачей Боднар, британец Кристофер Фрум – 3-й.

«Тур де Франс»

20-й этап

Марсель — Марсель, Франция

Индивидуальная гонка с раздельного старта (ITT)

22,5 км

Профиль/Карта

1. Мачей Боднар (Польша, Bora-Hansgrohe) – 28,15
2. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,01
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,06
4. Тони Мартин (Германия, Katusha-Alpecin) – 0,14
5. Дэрил Импи (ЮАР, ORICA-Scott) – 0,20
6. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 0,21...
8. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,31...
15. Микель Ланда (Испания, Sky) – 0,51...
18. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 1,07
19. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 1,09...
21. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 1,13
22. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,16...
32. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 1,34
33. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – то же время...
36. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 1,42...
40. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,52...
52. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 2,03

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 83.55,16
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,54
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 2,20
4. Микель Ланда (Испания, Sky) – 2,21
5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 3,05
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 4,42
7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,14
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 8,20
9. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 8,49
10. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 9,25
11. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 14,48
12. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 15,28...
112. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 3:21,15

 
 
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22 июля состоялся 20-й этап многодневки «Тур де Франс».

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