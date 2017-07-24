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«Славия» – БАТЭ. Яблонский удален за фол в своей штрафной

25.07.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 3-го квалификационного раунда БАТЭ в гостях встречается с пражской «Славией».

На 19-й минуте матча защитник БАТЭ Евгений Яблонский был удален за фол в штрафной борисовчан. В ворота БАТЭ был назначен пенальти, который реализовал Милан Шкода.

Tribuna.com ведет текстовую трансляцию матча.

 
 
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В матче 3-го квалификационного раунда БАТЭ в гостях встречается с пражской «Славией».

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