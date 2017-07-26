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Белорусские волейболистки вышли в полуфинал юношеского чемпионата Европы

27.07.2017 09:29 — Новости Спорта | БелТА  
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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) вышли в полуфинал первенства континента в Болгарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке предварительной группы II в Самокове белоруски уступили сверстницам из Турции со счетом 1:3 (21:25, 25:21, 22:25, 24:26). В предыдущих встречах команда Егора Пимахина победила сборные Чехии (3:0), России (3:2), Бельгии (3:2) и Румынии (3:2). Вместе с россиянками белорусские волейболистки вышли в полуфинал. Из другой предварительной группы борьбу за награды продолжат сборные Италии и Болгарии.

Теперь в полуфинале 28 июля в Софии белорусские спортсменки будут соперничать с итальянками, а хозяйки турнира сыграют с российскими волейболистками. Победители полуфинальных встреч 29 июля сыграют в поединке за чемпионский титул, проигравшие будут бороться за бронзу континентального чемпионата.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) вышли в полуфинал первенства континента в Болгарии, сообщает корреспондент БЕЛТА. В...

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