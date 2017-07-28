ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УЕФА планирует ужесточить финансовый фэйр-плей

28.07.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Глава департамента УЕФА по лицензированию Андреа Траверсо рассказал о функционировании финансового фэйр-плей.

«Определенно финансовый фэйр-плей не мертв. В будущем мы точно ужесточим правила.

У нас есть постоянный диалог с клубами, и они все знают о правилах.

«Милан» не станет исключением. Эти правила не позволяют ни одному клубу быть исключительным.

Все клубы могут свободно работать на рынке, но они могут столкнуться с последствиями, если не будут действовать в соответствии с правилами», – сказал Траверсо.

Почему финансовый фэйр-плей бесит весь мир

«Милан» купил кучу игроков. Теперь ему поможет Китай

Большие долги «Манчестер Юнайтед»: страшно или нет?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава департамента УЕФА по лицензированию Андреа Траверсо рассказал о функционировании финансового фэйр-плей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Алексей Шевченко: «Два белорусских клуба в составе КХЛ я только приветствую»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика