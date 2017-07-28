УЕФА планирует ужесточить финансовый фэйр-плей

Глава департамента УЕФА по лицензированию Андреа Траверсо рассказал о функционировании финансового фэйр-плей.

«Определенно финансовый фэйр-плей не мертв. В будущем мы точно ужесточим правила.

У нас есть постоянный диалог с клубами, и они все знают о правилах.

«Милан» не станет исключением. Эти правила не позволяют ни одному клубу быть исключительным.

Все клубы могут свободно работать на рынке, но они могут столкнуться с последствиями, если не будут действовать в соответствии с правилами», – сказал Траверсо.

Почему финансовый фэйр-плей бесит весь мир

«Милан» купил кучу игроков. Теперь ему поможет Китай

Большие долги «Манчестер Юнайтед»: страшно или нет?