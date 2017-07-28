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Александр Ермакович: «Во втором тайме позволили «Гомелю» нанести 2-3 неприятных удара. Перед важной игрой со «Славией» это тревожит»
29.07.2017 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Гомелем» (3:0) в матче 16 тура чемпионата Беларуси.
– Одержали заслуженную победу. Счет довольно красивый – 3:0. Тем не менее были тревожные звоночки в обороне. «Гомель» простил нас в конце первого тайма. Были и другие не очень приятные моменты, возникавшие в результате контратак. И во втором тайме позволили гостям нанести два-три неприятных удара головой. В преддверии важной игры со «Славией» это тревожит. В составе чешского чемпиона есть игроки, способные воспользоваться этим. В целом забили три, могли и больше. Так что хотелось бы, чтобы были лучше реализация и крепче оборона. Но что есть, то есть. Готовимся к следующей встрече.
– Что с Александром Володько?
– Решили дать ему отдохнуть. Сегодня использовали ротацию. Есть у нас кому играть в центре поля. Поэтому поберегли Сашу.
– Как здоровье Риоса и Милуновича?
– Риос точно не сыграет в среду. На участие Милуновича надежда есть. Но его выход на поле под вопросом, – сказал Ермакович.
Напомним, в среду БАТЭ проведет ответный матч в квалификации Лиги чемпионов против пражской «Славии» (первый матч 0:1).
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Александр Ермакович: «Во втором тайме позволили «Гомелю» нанести 2-3 неприятных удара. Перед важной игрой со «Славией» это тревожит»
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Гомелем» (3:0) в матче 16 тура чемпионата Беларуси.
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